Michel Mulder richt zich op WK sprint

'Denk dat deze foto mijn Olympisch kwalificatie toernooi het beste samenvat! Na een paar slechte jaren voel ik mij fysiek weer top maar technisch goed rijden op hoge snelheid is iets wat ik vaker moet oefenen nog! Het scheelde niet veel. Geen nieuwe olympische spelen en dus de titel kwijt! Ik mag dit weekend het EK afstanden 500m rijden in Kolomna. Geen tijd meer om teveel terug te denken. Nieuwe doelen maken. Volgend jaar is er weer een WK! Ik ga in februari genieten van @mulderronald en @kaiverbij! Succes boys', schrijft Mulder op Instagram, die vier jaar geleden nog goud won op de Olympische 500 meter in Sotsji.

Michel Mulder wist zich op het OKT in Heerenveen niet te plaatsen voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea. In september leek het even of de oude Michel Mulder weer terug zou komen nadat hij bij zijn eerste trainingswedstrijdje in Inzell een 34'er noteerde. Maar Mulder wist zich op het NK Afstanden in oktober niet te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden, al reed hij in Salt Lake City nog wel mee door de vele Nederlandse afzeggingen. Daar werd hij geconfronteerd met materiaalpech.