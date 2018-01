Michel Mulder snelt naar zilver op 500 meter

Michel Mulder eindigde vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf als zesde. Hij kan daardoor in februari zijn olympische titel op de 500 meter niet verdedigen. Voor de sprinter van Team Plantina was het zijn eerste wereldbekermedaille op de 500 meter in bijna drie jaar tijd.

Hein Otterspeer (achtste in 35,14) en Dai Dai Ntab (vijftiende in 35,57) konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Ntab was de grote verliezer bij het OKT in Heerenveen. Door twee keer een valse start schakelde de Nederlandse kampioen op de 500 meter zichzelf uit in de strijd om een olympisch startbewijs.