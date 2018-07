Michel Mulder vierde op One Lap tijdens WK inlineskaten

Mulder werd in de halve finale tweede, waardoor hij een plek in de finale bemachtigde. Zijn tijd in de halve finale (25,665 seconden) was op dat moment de tweede tijd tot dat moment. Maar in de finale ging het een stuk harder. De Colombiaan Edwin Estrada won in 25,152 seconde, de Duitser Simon Albrecht klokte 25,458, Colombiaan Pedro Causil Rojas werd derde in 25,826 seconden. Mulder werd vierde in 25,843.