Mick Schumacher nog steeds niet zeker van plek in Formule 1 voor 2023: ‘Dat is wat ik wil’

,,Plan A is het enige plan dat voor mij op dit moment telt. Dat is wat ik wil en waar ik voor ga”, zegt de 23-jarige Schumacher op de vraag of hij uitkijkt naar opties in andere racekampioenschappen. ,,Ik zal er alles voor doen. Mijn uiterste best, elke dag. Ik ben klaar om honderd procent aan mezelf te werken. Dat is het enige wat ik zelf in handen heb.”

Schumacher is bezig aan zijn tweede seizoen bij Haas. Bij zijn debuut in 2021 kon hij geen enkel WK-punt scoren. Dit jaar staat de teller op 12 punten dankzij een zesde plaats in het Oostenrijkse Spielberg en een achtste in het Engelse Silverstone. In de WK-tussenstand is ‘Schumi junior’, ex-wereldkampioen Formule 2 en Formule 3, voorlopig zeventiende. Zijn Deense teamgenoot Kevin Magnussen staat dertiende met 24 punten.



Met nog drie Grote Prijzen voor de boeg, nadert het wereldkampioenschap zijn einde. Na de race van zondag in Mexico volgen nog races in Brazilië (13 november) en Abu Dhabi (20 november). Haas is de laatste ploeg die zijn line-up voor 2023 nog niet rond heeft. Schumacher concurreert naar verluidt met zijn meer ervaren landgenoot Nico Hulkenberg, reserverijder bij Aston Martin en al goed voor 181 GP’s.