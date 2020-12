Mick Schumacher stapt met wereldtitel F2 op zak over naar F1

De 21-jarige Schumacher finishte als achttiende en behield daarmee een voorsprong van 14 punten in het klassement op zijn concurrent Callum Ilott, die tiende werd in Bahrein. Zo heeft Schumacher, als lid van het Italiaanse Prema-team, twee jaar na zijn overwinning in het Europees kampioenschap in de Formule 3 ook de titel in de op een na hoogste klasse binnen de autosport binnengehaald.



Nog voor de seizoensfinale in Sakhir was het al zeker dat Schumacher volgend jaar voor het Amerikaanse team Haas in de Formule 1 gaat rijden. Woensdag werd die overstap officieel bekendgemaakt.