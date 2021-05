Mickelson (50) schrijft golfhistorie als oudste majorkampioen met winst PGA Championship

Giro d'Italia Campe­naerts troeft Nederlan­der Riesebeek af in zinderende apotheose

23 mei Victor Campenaerts heeft de vijftiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Belg van Team Qhubeka-ASSOS troefde Nederlander Oscar Riesebeek in een zinderende apotheose af in de eindsprint. Campenaerts boekte daarmee in Gorizia zijn eerste overwinning in een grote koers.