Micky van de Ven komt met droomtransfer naar Tottenham Hotspur in rijtje met duurste Nederlanders

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 22-jarige en 1,93 meter lange linkspoot werd twee jaar geleden nog voor 3,5 miljoen euro verkocht door FC Volendam, de club waar hij al sinds zijn twaalfde speelde. Na 48 wedstrijden in de hoofdmacht zaten alle Nederlandse topclubs twee jaar geleden achter Van de Ven aan, maar hij koos voor de sterkere tegenstand in de Bundesliga.

Goed uitgepakt

Een stap die zeker niet voor alle Nederlandse talenten goed is uitgepakt de laatste jaren (denk aan Riechedly Bazoer, Brian Brobbey en Ryan Gravenberch), maar voor Van de Ven zeker wel. In zijn eerste seizoen kwam hij mede door een hamstringblessure tot slechts vijf wedstrijden, maar afgelopen seizoen deed hij alleen bij de 3-0 zege op Mainz niet mee.

Bij de overige 33 competitieduels en drie bekerduels stond Van de Ven steeds 90 minuten op het veld. Met Wolfsburg werd hij achtste in de Bundesliga en ook groeide hij uit tot basisspeler in Jong Oranje, al werd het EK in Georgië in juni geen succes met drie gelijke spelen in de poulefase.