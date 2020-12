Middagsessie WK darts: Labanauskas, Jones en Hunt gaan door, Hughes stelt teleur

Mickey Mansell – Haupai Puha 3-0

Mickey Mansell had in de eerste wedstrijd van de middagsessie geen kind aan debutant Haupai Puha. De Nieuw-Zeelander won geen enkele leg en gooide gemiddeld slechts 79,7 per drie pijlen. De Noord-Ier Mansell gooide gemiddeld 93,9 en eindigde met drie keer 180. Hij werd amper uitgedaagd door Puha en kon daardoor ontspannen gooien. Clonoe Cyclone speelt komende woensdag in de tweede ronde tegen Ricky Evans.

Darius Labanauskas – Chengan Liu 3-0

De Litouwer Darius Labanauskus is door naar de tweede ronde van het WK. Lucky D kreeg weinig tegenstand van de Chinees Changan Liu, die voor de tweede keer op het WK actief was. De nummer 42 van de wereld won met 3-0 door negen van de elf legs te winnen. Labanauskus gooide gemiddeld 96,0 per drie pijlen en drie keer 180, Liu lukte het twee keer om de maximale score te gooien en bleef steken op slechts 79,6 gemiddeld. De Litouwer speelt dinsdagmiddag tegen Simon Withlock.

Wayne Jones – Ciaran Teehan 3-2

Wayne Jones bekert door na zijn 3-2 zege op Ciaran Teehen. De Jonge Ier (21) oogde in de eerste set zenuwachtig en verloor daardoor uiteindelijk de wedstrijd. Vanaf de tweede set kwam The High Tower wel terug in de wedstrijd. Uiteindelijk won Jones door in de vijfde set met 3-0 te winnen. De darters, waartussen 34 jaar leeftijdsverschil zit, waren enorm aan elkaar gewaagd. Jones gooide een gemiddelde van 86,2, Teehan 86,3. The Wanderer speelt komende dinsdag in de tweede ronde tegen Joe Cullen.

Jamie Hughes – Adam Hunt (tweede ronde) 0-3

De laatste middagpartij van vandaag is simpel gewonnen door Adam Hunt (3-0). Jamie Hughes speelde dramatisch en won in de hele wedstrijd slechts twee legs. Yozza viel enorm tegen met een gemiddelde van slechts 75,4 en nul keer 180. Op zijn beurt gooide Hunt 91,7 gemiddeld en viermaal 180. Na de wedstrijd werd duidelijk dat Hughes last had van zijn elleboog. The Hunter gaat door de simpele zege door naar de derde ronde en mag na de kerst terugkeren in het Alexandra Palace.

