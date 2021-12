Middagsessie WK darts: Michael van Gerwen kent tegenstander, Daryl Gurney rekent af met ‘Rapid Ricky’

Michael van Gerwen begint de jacht op zijn vierde wereldtitel zaterdag tegen Chas Barstow. De Engelsman kwam vanmiddag als winnaar uit de bus in zijn partij tegen John Norman Jnr. Chris Landman zorgde voor het eerste Nederlandse succesje op het WK, terwijl Daryl Gurney al weet dat hij er na de kerst ook nog bij is.

Michael van Gerwen wist al dat hij in de tweede ronde een debutant tegenover zich zou hebben. Desondanks gold Chas Barstow tegen John Norman Jnr als favoriet en die rol maakte hij waar, al had hij nog wat problemen om de zege in veilige haven te brengen. Nadat zijn Canadese tegenstander terug was gekomen tot 2-2 in de vierde set, maakte Barstow het dan toch af: 3-1 in sets. Hij haalde een redelijk gemiddelde (93,02), maar echt wakker zal Van Gerwen er normaal gesproken niet van liggen richting de partij van zaterdagavond.

Daryl Gurney haalde als tweede speler (na Gerwyn Price) de derde ronde van het WK. De als 22ste geplaatste Noord-Ier had even nodig om op gang te komen tegen Ricky Evans, maar ging er daarna overheen. Hij rekende niet alleen af met zijn tegenstander en goede vriend, maar ook met het publiek dat hem uitjoelde. Na afloop kreeg hij de fans alsnog achter zich toen hij luidkeels zijn opkomstnummer ‘Sweet Caroline’ zong voor de zaal (zie tweet).

Eerder op de middag had Chris Landman zich al verzekerd van een plek in de tweede ronde. De 40-jarige Gelderlander profiteerde optimaal van de missers van Scott Mitchell, die in de laatste set nog wel een ‘whitewash’ kon voorkomen: 3-0. Zo schakelde Countryman meteen een oud-wereldkampioen (BDO) uit, geen verkeerd debuut op het ‘grote’ WK. ,,Ik dacht wel dat ik kans maakte, maar hij zette de deur ook wel open”, zei Landman. In de tweede ronde treft hij de ervaren Ian White, in Londen als 27ste geplaatst.

Steve Lennon ontdeed zich aan het begin van de middag van Madars Razma. Mede dankzij zeven 180-scores liep de Ier weg bij zijn Letse tegenstander, al stond hij nog even te bibberen toen hij het daadwerkelijk af kon maken. Het lukte Scuba Steve wel.

Programma middag 16 december

Eerste ronde (best of 5 sets)

• Steve Lennon (Ier) - Madars Razma (Let): 3-1

• Scott Mitchell (Eng) - Chris Landman (Ned): 0-3

• Chas Barstow (Eng) - John Norman Jnr (Can): 3-1

Tweede ronde (best of 5 sets)

• Daryl Gurney (N-Ier, 22) - Ricky Evans (Eng): 3-1

