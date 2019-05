Middelkoop strandt in tweede ronde dubbelspel op Roland Garros

Martic stunt met zege op Pliskova

12:43 Petra Martic heeft voor een stunt gezorgd op Roland Garros. De Kroatische was in de derde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Karolina Pliskova, de nummer 2 van de plaatsingslijst. Martic won de partij in twee sets: 6-3 6-3.