Middelkoop verliest op Wimbledon halve finale gemengd dubbel

Groenewe­gen pakt langver­wach­te zege: ‘Voelde me goed’

18:09 Dylan Groenewegen heeft dan toch zijn etappezege binnen. Hij sprintte naar de zege in de zevende rit van de Ronde van Frankrijk. De sprinter van Jumbo-Visma versloeg in Chalon-sur-Saône de Australiër Caleb Ewan op de streep. ,,Op 500 meter van de streep raakte ik even ingesloten en toen ben ik maar gegaan. Ik zag Ewan wel komen en als ik tegen hem sprint is het altijd een close finish”, zei Groenewegen die voor de vierde keer een massasprint wint in de Tour de France.