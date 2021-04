Midden in de wedstrijd even drinken en eten: vastende Leicester-speler dankt PL voor pauze

GA Eagles wil snel duidelijk­heid of duel met Helmond Sport met fans gespeeld kan worden

26 april Go Ahead Eagles is het wachten beu. Hoewel het nog steeds onduidelijk is of er komende zondag supporters in De Adelaarshorst heeft de Deventer profclub zichzelf een deadline gesteld: als er woensdagavond geen groen licht is, wordt het treffen tegen Helmond Sport zonder fans gespeeld.