‘Mighty Mike’ laat niets heel van Gary Anderson en plaatst zich voor kwartfinale

20 november Go Ahead Eagles weigert morgen in de ‘grote wedstrijd’ tegen Almere City FC al te grote aanpassingen te doen aan de kracht van de Flevolanders. Toch staan er in de pittige uitbeurt in Almere hoogst waarschijnlijk twee nieuwe gezichten op het veld bij de coronavrije ploeg uit Deventer.