Mijlpaal voor Rus: eerste finaleplek in WTA-toernooi

Rus treft in de finale de winnares van het duel tussen de Zwitserse Belinda Bencic en haar landgenote Viktorija Golubic.



De Nederlandse nummer 167 van de wereld trof eerder dit jaar Broady op het ITF-toernooi van Vancouver en verloor toen in twee sets. De Britse is de huidige nummer 122 van de wereld. In Taiwan ging de partij redelijk gelijk en ook al moest Rus twaalf aces van haar tegenstandster toestaan, ze beet zich vast in de wedstrijd en wist Broady in de derde set te knakken.



In Taipei maken outsiders een kans op de titel want alle acht geplaatste speelsters zijn inmiddels uit het toernooi. De Wit-Russische Arina Sabalenka was de nummer één van de plaatsingslijst.



Rus stond eerder dit jaar in de kwartfinales van de Ricoh Open in Rosmalen, maar verloor toen van de Russin Natalia Vichliantseva.