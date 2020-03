Mijmeren over koers die we vandaag moeten missen: ‘Ik krijg weer kippenvel’

CORONA IN DE VS Zon in Arizona houdt leven fraai voor Arij Fransen uit Deventer

20 maart Nog maar een klein groepje spelers over, bitter weinig te doen. Al helemaal geen honkbal. En dáár was Arij Fransen juist voor naar de Verenigde Staten gekomen. Maar om nou te zeggen dat de 18-jarige pitcher uit Deventer doodongelukkig is in tijden van corona. ,,Het weer is goed hier in Goodyear, Arizona.”