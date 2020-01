Mijn laatste bezoek aan John, Jayne en Edy

John: ,,Het was in 1988 de eerste Australian Open op de nieuwe locatie, toen nog Flinders Park geheten. Het was het begin van het toernooi, alle toernooimedewerkers waren nog wat onwennig. Ik had een kaartje gekocht voor de Rod Laver Arena voor de eerste dag, omdat het dan nog niet zo duur was. Ik zat bovenin het stadion naar het tennis te kijken en zag daar beneden, direct naast de tennissers, de fotografen, en dacht ‘daar wil ik ook zitten’. Ik had die dag mijn camera bij me en ging op zoek. Vond ergens een lift en beneden, in de kelder, kwam ik na wat zoeken uit bij een ontvangstbalie. En wat doe ik: vanuit het niets grijp ik terug op iets wat ik nog weet van een bezoek aan familie in Nederland en ik zeg: ‘Ik ben de fotograaf voor… Algemeen Dagblad’, ook omdat die g’s zo lekker buitenlands klinken.



Ik heb het nog niet gezegd of ik denk: hier kom ik niet mee weg, laat ik maar weglopen. Maar juist dan komt er een Amerikaan langs, die mij hoort praten, en hij zegt tegen die receptioniste: ‘Ik wijs mijn collega wel even de weg naar het perscentrum’. Dat bleek later een beroemde tennisverslaggever te zijn. We komen aan in het perscentrum en ik zie al die bureau’s met daarop bordjes: de New York Times, Daily Telegraph, Hindu Times en, echt ongelooflijk… Algemeen Dagblad! Er zit niemand, dus ik laat mijn kaartje achter, met alweer iets stoms eigenlijk: de vraag of de journalist toevallig iemand nodig heeft voor tennisfoto’s. Maar Carl belt me later, hij regelt een perskaart en de rest is geschiedenis.’’ En dan, lachend: ,,Ik was 32 toen, dan heb je die moed nog. Nu, dertig jaar later, zou ik het niet meer durven.’’



We proosten nog één keer, nu op het Algemeen Dagblad. Ik, Jayne en Edy een Australisch wijntje, John vanwege de medicatie een glas zonder alcohol.