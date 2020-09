Miljardair Steve Cohen neemt honkbalclub New York Mets over

Hensley Meulens wordt coach bij New York Mets

9 december Hensley Meulens verruilt San Francisco Giants voor New York Mets. De 52-jarige Antilliaan, bij grote toernooien werkzaam als bondscoach van Oranje, wordt bij de Mets als zogeheten ‘bench coach’ de rechterhand van de nieuwe manager Carlos Beltrán, de Puerto Ricaanse oud-honkballer die in New York begint aan zijn eerste klus als hoofdcoach.