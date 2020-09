‘Miljardenstrop brengt voortbestaan clubs in gevaar’

Thiem maakt indruk met simpele zege op toptalent Au­ger-Aliassime

7 september Dominic Thiem is na de dramatische diskwalificatie van de als eerste geplaatste Novak Djokovic in New York de grote favoriet voor de titel bij de US Open. De 27-jarige Oostenrijker onderstreepte zijn kandidatuur in de vierde ronde. Hij versloeg de Canadees Felix Auger-Aliassime na een stroeve start toch nog vrij simpel in drie sets: 7-6 (4) 6-1 6-1.