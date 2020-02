Mindere sfeer in Salt Lake? ‘Dit is waar ik voor leef’

Door Pim Bijl



Je hoeft alleen maar naar Esmee Visser te kijken om de importantie van de WK afstanden te voelen. De olympisch kampioene op de 5000 meter schuift wat nerveus heen en weer tijdens haar interviews en steekt haar gemoedstoestand niet onder stoelen of banken. ,,Ik ben al drie weken superzenuwachtig”, zegt ze. ,,De buitenwereld is al maanden met dit toernooi bezig, de verwachtingen zijn hoog, ook bij mezelf. Bij de Olympische Spelen twee jaar geleden was ik nog jong en onbevangen. Nu is alles anders. Dit is nu waar ik voor leef en dan is dit het belangrijkste toernooi.”