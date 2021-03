Minnares Tiger Woods doet boekje open: ‘Het probleem was dat hij slaappillen nam’

Tiger Woods’ huwelijk met het Zweedse model Elin Nordegren was een schijnvertoning, en hij was verslaafd aan slaappillen en gokken. Dat beweert één van zijn voormalige minnaressen in een nieuw boek, waarin ze belooft weinig onderwerpen onbesproken te laten. Zo krijgt de golflegende nog wat meer aan zijn hoofd dan enkel de revalidatie van een nieuw auto-ongeluk dat hem bijna fataal werd.

De affaire tussen Tiger Woods en Jamie Jungers begon vlak nadat hij in het huwelijksbootje was gestapt met Elin Nordegren. ,,Ik werkte voor een benefietorganisatie en we organiseerden een feestje in een nachtclub", vertelt Jungren aan de Britse tabloid The Sun. ,,Tiger was daar met wat vrienden en hij stuurde de gastheer van het VIP-gedeelte naar me toe om me te halen. Ik zei dat hij maar naar ons moest komen, we hadden het gezellig en al snel vroeg hij of ik de week erna naar Chicago wilde komen om een golftoernooi bij te wonen. Een maand of twee later werd ik verliefd.”

Quote Verliefd ben ik niet meer, mijn gevoelens voor hem zijn meer uit zorg en medeleven Jamie Jungers ,,Hij kwam vaak op bezoek in Las Vegas, waar ik woonde en zijn trainer ook zat”, gaat Jungers door met het voorproefje op haar boek. ,,Eens in de paar weken liet hij me naar Los Angeles vliegen om hem te bezoeken in zijn huis aan de zee. Hij was toen een erg nuchtere man, altijd gefocust op de volgende wedstrijd. Het enige probleem was dat hij 's avonds slaappillen nam. Ik denk dat hij last had van slapeloosheid omdat er veel speelde in zijn leven, maar de volgende dag leek hij nergens last van te hebben.”

Jungers vertelt gek genoeg niet meteen te hebben geweten van zijn huwelijk met het Zweedse model. ,,We waren bij hem thuis en toen hij stond te douchen moest ik tekenen voor een pakketje met trouwfoto's. Ik liep meteen naar hem toe en vroeg of hij me nog iets niet verteld had. ‘Ja, ik ben getrouwd.’ Hij deed alsof zijn huwelijk niets voorstelde.”

De twee waren nog altijd samen toen Woods’ vader in 2006 overleed aan een hartaanval. Het werd een lastige tijd voor de nu vijftienvoudig majorwinnaar, die zijn grote voorbeeld verloor. ,,Ik herinner me nog hoe rustig en droevig hij was. Huilen deed hij niet, maar het was duidelijk dat hij veel pijn had.”

Volledig scherm Elin Nordegren en Tiger Woods in 2009. © reuters

Uiteindelijk liep de relatie volgens de minnares stuk omdat Woods er niet mee kon leven dat zij nog met haar toenmalige vriend woonde. Jungers werd zelf verslaafd aan opiaten, maar is inmiddels clean. Ze heeft nog altijd gevoelens voor de legendarische golfer en hoopt dat haar boek, genaamd Captured By Grace, de twee weer eens kan samenbrengen.

,,We hebben samen veel meegemaakt, dus ik zou het leuk vinden om hem weer eens te ontmoeten en te zien dat hij alles wat we hebben meegemaakt achter zich heeft gelaten. Verliefd ben ik niet meer, mijn gevoelens voor hem zijn meer uit zorg en medeleven. Ik voel dat onze paden zich weer zullen kruisen.”

Het boek Captured By Grace is inmiddels af en zal in de komende maanden worden uitgebracht. Van een andere minnares, Rachel Uchitel, was al bekend dat ze een boek ging schrijven na al uit de school te zijn geklapt in een documentaire van HBO. Woods zelf komt dit jaar met zijn eerste memoire, genaamd Back, waarin hij mogelijk wat verder uitweidt over zijn buitenechtelijke relaties.

Volledig scherm V.l.n.r. ex-vrouw Elin Nordegren, dochter Sam Alexis Woods en Erica Herman, de huidige partner van Tiger Woods, tijdens een golftoernooi aan het einde van 2020. © AP