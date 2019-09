Minuut stilte en rouwbanden voor Ricksen bij Rangers - Feyenoord

De confrontatie tussen Rangers en Feyenoord komt op een bijzonder moment, omdat Ricksen een clubheld is in Glasgow. Hij speelde van 2000 tot 2006 in het Ibrox Stadium, was er aanvoerder, won de treble en werd speler van het jaar. Bij het stadion zijn direct na de bekendmaking van het overlijden van Ricksen al vele steunbetuigingen opgehangen en neergelegd. Namens Feyenoord legden Eric Botteghin, Steven Berghuis, trainer Jaap Stam en enkele stafleden bloemen en een Feyenoord-shirt neer bij het stadion van Rangers.



Meer oud-clubs van Ricksen nemen een minuut stilte in acht. Zenit Sint-Petersburg herdenkt zaterdag voor de wedstrijd tegen Rubin Kazan de verdediger die met de club de UEFA Cup won. Daarnaast hield Fortuna Sittard gisteravond met zo’n 150 supporters een stiltemoment van twee minuten, een eerbetoon aan zijn rugnummer 2, bij het standbeeld van Ricksen. Zaterdag speelt Fortuna met rouwbanden tegen Vitesse.