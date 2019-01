Misschien wel het grootste schandaal uit de sporthistorie

In de daaropvolgende jaren werd Tonya Harding voorbijgestreefd door haar landgenote Nancy Kerrigan. Tijdens de voorbereiding op de Amerikaanse kampioenschappen in 1994 huurde de entourage van Harding iemand in om de knieën van haar grote concurrent kapot te slaan. Met een knuppel, of een ander slagwapen, dat maakte niet zoveel uit. Aldus geschiedde. Kerrigan stapte na de afsluitende training van het ijs, en lag een paar tellen later kermend en huilend op de grond. Ze was te geblesseerd om aan de Amerikaanse kampioenschappen deel te nemen. Harding won dat toernooi, en plaatste zich zo voor de Olympische Spelen.



Omdat de Amerikaanse selectiecommissie de bijzonderheid van de situatie inzag, werd Kerrigan, die vlot herstelde van haar blessure, een maand later alsnog naar de Winterspelen in Lillehammer gestuurd. Ze won er een zilveren medaille. De gehate Harding mocht ook meedoen en kwam niet verder dan de achtste plek. Het bleek de laatste wedstrijd waar beide kunstrijdsters aan deelnamen. Kerrigan ging haar brood verdienen in de ijsrevues, en Harding kreeg drie jaar voorwaardelijk. Zij dook later slechts op in obscure tv-programma’s en in nog obscuurdere sekstapes. De Amerikaanse titel van 1994 werd haar uiteraard ontnomen.



Klik hier voor alle afleveringen van deze rubriek