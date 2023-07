Mitchel Bakker heeft transfer naar de Serie A officieel te pakken

Cricketers behalen ticket voor WK na knappe zege op Schotland

De Nederlandse cricketers hebben zich geplaatst voor het WK in India. Oranje won op zeer knappe wijze de laatste groepswedstrijd tegen Schotland, waardoor het als tweede in de kwalificatiepoule eindigde. Bas de Leede was de grote man met 123 runs en vijf wickets.