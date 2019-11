Mladenovic leidt Frankrijk naar winst Fed Cup

De 26-jarige nummer 40 van de wereldranglijst bracht alle drie de punten binnen in de finale tegen Australië in Perth, die Frankrijk won met 3-2. Het is de derde keer dat Frankrijk de Fed Cup wint. De vorige overwinning was zestien jaar geleden (2003).



Mladenovic won op vijandige bodem haar beide enkelspelen. Ze troefde zaterdag Ajla Tomljanovic af in twee sets (6-1 6-1) en rekende zondag eerst af met Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld, in drie sets (2-6 6-4 7-6 (1)). Vervolgens won ze met partner Caroline Garcia het beslissende dubbelspel in twee sets (6-4 6-3). Opnieuw kreeg de Australische kopvrouw Barty klop. Ze verloor samen met routinier Samantha Stosur voor het oog van 13.000 Australische toeschouwers.