Mladenovic verrast Osaka in Dubai

Grootscha­lig onderzoek op basis van Football Leaks

17:35 De tientallen miljoenen documenten die in handen zijn van klokkenluidersplatform Football Leaks gaan dienen als basis voor een grootschalig Europees onderzoek. De landen die zijn verenigd in Eurojust, de rechtsorganisatie waarin de 28 lidstaten van de Europese Unie samenwerken in de juridische strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende zware criminaliteit, hebben vandaag in Den Haag afgesproken samen financiële wantoestanden in de voetbalwereld aan te pakken.