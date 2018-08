Modric in beeld bij Inter, Jensen verlengt bij Utrecht

Lucas Digne verhuist naar Everton

Twente strikt ervaren Braziliaanse verdediger

FC Twente heeft de 33-jarige Braziliaan Ricardinho, wiens echte naam Ricardo Ferreira da Silva is, voor het komende seizoen gecontracteerd. Hij is al de zevende nieuweling bij de Enschedese eerstedivisionist, meldt de club zijn eigen website.



FC Twente hoeft geen transfersom te betalen voor de linksback. Hij speelde tussen 2014 en 2017 voor Qäbälä in Azerbeidzjan en daarvoor vijf seizoenen in het shirt van Malmö FF, waarmee hij driemaal kampioen van Zweden werd.



Afgelopen seizoen speelde Ricardinho op het derde Engelse niveau bij Oxford United. In zijn geboorteland speelde Ricardinho voor Coritiba en Atletico Mineiro.



Manager Ted van Leeuwen over Ricardinho: ,,Het is goed dat we deze ervaren speler in de groep hebben. Ricardinho was drie jaar geleden al in beeld om naar FC Twente te komen. Een echte karakterspeler, die afgelopen seizoen bijna alles heeft gespeeld.''



Eerder deze zomer contracteerde de club al Wout Brama, Tim Hölscher, Xandro Schenk en Aitor Cantalapiedra en werden Ulrich Bapoh en Matt Smith gehuurd.