Modric lonkt naar Inter, Van Gaal op lijstje Benfica, Ajax vist achter het net

Vincent Janssen heeft na langdurig blessureleed zijn rentree gemaakt bij Tottenham Hotspur. De spits deed gisteravond een helft mee in het beloftenelftal tegen Liverpool Onder 23. Janssen (24) werd in augustus geopereerd aan een gebroken middenvoetsbeentje, waarmee hij eerder zonder operatie ook al maanden aan de kant stond.



Dat de Brabander nu wel bij Spurs Onder 23 minuten maakt, is in ieders belang. Spurs wil Janssen deze winter verkopen of verhuren, maar dat heeft alleen zin als hij ook fit is en enig ritme heeft. Het Belgische Anderlecht wordt genoemd als een mogelijke optie. De club van de nieuwe trainer Fred Rutten zoekt per direct een spits. Het seizoen duurt echter nog maar drieënhalve maand en het is voor clubs maar de vraag of een gok met Janssen nu verstandig is. Zijn contract bij Spurs loopt nog tot medio 2020 door.