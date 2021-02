Moeder volgt wereldkampioen Krol vanuit de camper: ‘Soms denk ik: joh, ga een beroep kiezen’

samenvatting Olivier Boscagli over de situatie bij PSV: ‘Nu gaan we zien of we een team zijn’

11:21 Net als zijn trainer begreep ook Olivier Boscagli niet hoe het zaterdag mogelijk was geweest dat PSV tegen een armoedig spelend ADO punten inleverde (2-2). In zijn carrière speelde hij een paar van dit soort wedstrijden. ,,Niet veel, maar het gebeurt heel soms. Zij verdedigden heel laag op het veld en we kregen veel kansen.”