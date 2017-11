Moeizame vrije training Verstappen, snelste tijd Bottas

Verstappen kwam net als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo pas in het tweede deel van de training voor het eerst de baan op. De Nederlander klaagde over de boordradio over onderstuur en spinde even over de baan. Uiteindelijk kwam hij in de laatste oefensessie maar tot negen rondjes en een matige tijd.



De snelste tijd was deze keer niet voor Lewis Hamilton, maar voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin van Mercedes klokte een rondje van 1.09,281. De verschillen met Hamilton (1.09,284), Kimi Räikkönen (1.09,326) en Sebastian Vettel (1.09,339) waren minimaal, wat een voorteken kan zijn voor een spannende kwalificatie later vandaag (17.00 uur Nederlandse tijd).