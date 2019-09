Moerenhout baalt: ‘De jongens krijgen niet de beloning die ze verdienen’

Fotoserie De mislukte missie van Mathieu van der Poel in tien foto's

17:58 Mathieu van der Poel (24) is er vandaag in een kletsnat Yorkshire niet in geslaagd wereldkampioen wielrennen te worden. Dertien kilometer voor de finish moest hij lossen en uiteindelijk kwam hij bijna elf minuten na winnaar Mads Pedersen pas over de finish in Harrogate. Daar stond zijn Vlaamse vriendin Roxanne Bertels klaar om hem op te vangen.