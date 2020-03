Moet Nederland zich zorgen maken na ‘de schaatswinter van de buitenlanders’?

Door Pim Bijl en Lisette van der Geest



Ga maar na: de drie wereldrecords dit seizoen werden op hoogte in Salt Lake City verreden door de Rus Pavel Koelizjnikov op de 1000 meter, de jonge Canadees Graeme Fish op de 10.000 meter en de Russin Natalia Voronina op de 5000 meter. De suprematie van Koelizjnikov op de sprint beklijft, zoals de Nederlandse sprinters er toch al niet aan te pas kwamen tegen de Russen en de Japanners. En wat te denken van de Japanse Miho Takagi die vorige week indrukwekkend wereldkampioen sprint werd.



,,Als we kijken naar het aantal individuele medailles op de grote toernooien hebben we het niet zo goed gedaan”, stelt oud-schaatser Erben Wennemars. ,,We zitten een beetje in een overgangsperiode. Het is nog steeds vooral de generatie Sotsji die het moet doen, waarbij we afscheid moeten nemen van Michel Mulder, Douwe de Vries en Jan Smeekens. En onze kampioenen Nuis en Sven Kramer waren lange tijd afwezig.”