Moeten Ajax en PSV vrezen op Cyprus? ‘Het zal zweten worden’

Door Yorick Groeneweg



Er was een tijd dat Ajax een ploeg uit Cyprus met 10-0 afdroogde. Toch wonnen Nederlandse clubs in Europees verband vaker niet dan wel van clubs uit dat land. En zoals Ajax afgelopen seizoen in Europa verbaasde met een plek in de halve finale van de Champions League, schaarde APOEL zich in 2012 nog bij de laatste acht.



Moet Nederland de Cyprioten vrezen? ,,Dat niet per se”, denkt Hector Hevel, speler van subtopper AEK Larnaca. ,,Maar er loopt hier op de velden steeds meer kwaliteit rond.”