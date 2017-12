Mogen er straks tien schaatssters naar Pyeongchang?

Het punt is alleen: dit is geen oefenpotje. Bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City rijden de schaatssters, als het goed is, de één na belangrijkste ploegachtervolging van het seizoen. Als het vanavond misgaat, net als vorige week in Calgary, gaat het team helemaal niet naar de Olympische Spelen. En wordt de vrouwenploeg voor Pyeonchang ook een kopje kleiner gemaakt: van 10 naar 8. Er staat dus veel op het spel voor de ploeg van Kuiper. En juist nu mist hij 3 van de 4 kernleden van de ploeg. Jorien ter Mors heeft een rugblessure. Ireen Wüst en Antoinette de Jong kiezen ervoor om ‘Salt Lake’ over te slaan, omdat het niet in hun voorbereiding op het Olympisch Kwalificatietoernooi past. En toen werd woensdag ook Lotte van Beek nog eens ziek. Het lijkt op een voedselvergiftiging, dat was het ‘goede’ nieuws. Ze trainde donderdag gewoon mee, had nog wel een wat leeg gevoel, maar heeft nog een dag om weer aan te sterken.