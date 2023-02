Mohammed Ben Sulayem stopt met dagelijkse leiding bij FIA: ‘Deze stap terug was al gepland’

Glory schorst Jamal Ben Saddik vijftien maanden na overtreden dopingre­gels

Kickbokser Jamal Ben Saddik (32) is door kickboksorganisatie Glory voor vijftien maanden geschorst en van de zwaargewichtranglijst verwijderd. Hij heeft de dopingregels geschonden, is de constatering uit een onderzoek dat de laatste maanden naar hem liep. Zijn aanvankelijk gewonnen gevecht tegen Benjamin Adegbuyi in augustus van vorig jaar is omgezet naar ‘no contest’.

17:57