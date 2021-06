Mollema als kopman naar Tour, Froome keert terug als ‘waterdrager’

Ploegen bekendBauke Mollema gaat vanaf zaterdag in zijn elfde Tour de France voor een goed klassement. De 34-jarige Nederlander begint als kopman van Trek-Segafredo aan de Ronde van Frankrijk. ,,Maar als het niet mogelijk is om een topresultaat te behalen, dan stelt Bauke zijn ambitie bij en gaat hij samen met Vincenzo Nibali voor een ritzege”, zegt ploegleider Steven de Jongh.

De 36-jarige Nibali doet voor de negende keer mee aan de Tour. De Italiaan arriveerde in 2014 in het geel in Parijs en was ook al twee keer de beste in de Giro. Het beste resultaat van Mollema is de zesde plaats in de Tour van 2013. Vorig jaar liep hij bij een val in de dertiende etappe een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op. Daarmee was het seizoen voor Mollema, die dertiende stond in het klassement, meteen voorbij.

Mads Pedersen, de Deense wereldkampioen van 2019, zit ook in de ploeg van Trek-Segafredo. Het team bestaat verder uit de Franse renners Julien Bernard en Kenny Elissonde, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns, en Toms Skujins uit Letland.

,,Bauke en Vincenzo hebben enorm veel ervaring en kwaliteiten”, zegt teammanager Luca Guercilena. ,,Met sterke ploeggenoten om hen te steunen, denken we dat we een paar topresultaten kunnen halen.”

De Franse ploeg Cofidis maakte ook bekend met welke renners het naar Bretagne komt. Naast de zes renners die al waren aangewezen (de Fransen Guillaume Martin, Christophe Laporte, Anthony Perez en Pierre-Luc Périchon, de Spanjaard Jesús Herrada en de Duitser Simon Geschke) zijn dat de Belg Jelle Wallays en Rubén Fernández uit Spanje.

Froome

Chris Froome keert na drie jaar terug in de Tour de France. Maar in tegenstelling tot zijn vorige deelnames verschijnt de viervoudig winnaar niet als kopman aan de start, maar als knecht. ,,Mijn belangrijkste taak is onze kopman Michael Woods uit de problemen te houden. Dus ik verwacht dat ik de komende weken de nodige waterbidons zal moeten ophalen”, zegt de 36-jarige Brit in een vooruitblik op zijn YouTube-kanaal.

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Hij eindigde in 2012 als tweede en werd in 2018 derde. In 2019 kwam hij zwaar ten val in het Critérium du Dauphiné en liep ernstige verwondingen op. Hij is inmiddels hersteld, maar nog lang niet op zijn oude niveau. ,,Het is meer dan tien jaar geleden dat ik niet in de Tour start zonder te denken aan een goed resultaat voor mezelf, maar dat ik de ploeg moet steunen. Het wordt denk ik een fantastische ervaring”, aldus Froome, die rijdt voor Israel Start-Up Nation.

Froome.

,,Ik hoop dat mijn vorm tijdens de Tour geleidelijk verbetert en dat ik weer een beetje in de buurt kom van het niveau dat ik nastreef. Wellicht zit er een etappe tussen waar ik voor mijn eigen kans kan gaan, maar dat is echt van ondergeschikt belang. Hoofddoel is ‘Woodsy’ helpen.”

Team DSM

Team DSM heeft drie Nederlandse wielrenners opgenomen in de ploeg voor de Tour de France. Sprinter Cees Bol begint aan zijn derde Ronde van Frankrijk, Joris Nieuwenhuis doet voor de tweede keer mee. Nils Eekhoff debuteert in de etappekoers, die zaterdag in Brest van start gaat.

Volledig scherm Søren Kragh Andersen. © photo: Cor Vos Net als vorig jaar mikt Team DSM op ritzeges. De Deen Søren Kragh Andersen schreef in 2020 twee Touretappes op zijn naam. De 26-jarige Deen is nu opnieuw de voornaamste troef van de ploeg, die voor het eerst als DSM meedoet aan de Tour. De van oorsprong Nederlandse formatie heette de afgelopen jaren Team Sunweb. De Zwitser Marc Hirschi won vorig jaar ook een rit in de Tour, maar hij is overgestapt naar Team Emirates.

Bol (25) hoopt dit jaar zijn eerste zege te kunnen vieren in de Franse etappekoers. Zijn beste resultaat is de derde plek, vorig jaar in de openingsetappe naar Nice. De 23-jarige Eekhoff begint aan zijn eerste grote ronde.

De DSM-ploeg bestaat verder uit de Belg Tiesj Benoot, de Brit Mark Donovan, Casper Pedersen uit Denemarken en de Duitser Jasha Sütterlin.

Pogacar in ploeg met acht verschillende nationaliteiten Gesteund door een ploeg met wielrenners van acht verschillende nationaliteiten gaat de Sloveen Tadej Pogacar vanaf zaterdag op jacht naar zijn tweede eindzege in de Tour de France. De 22-jarige Sloveen is de kopman van Team Emirates. Pogacar wist vorig jaar op de voorlaatste dag van de Tour in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) uit de gele trui te rijden. De klimmer boekte in totaal drie ritzeges in de Tour van 2020. Pogacar won ook het bergklassement en de witte trui als beste jongere. De Sloveen heeft ook dit jaar al heel wat overwinningen geboekt. Zo won hij de Tirreno-Adriatico en de rondes van de Verenigde Arabische Emiraten en Slovenië. In april schreef Pogacar met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste klassieker op zijn naam. De Sloveen krijgt in de Tour hulp van de Pool Rafal Majka (tweevoudig winnaar van de bolletjestrui), Marc Hirschi uit Zwitserland, de Portugees Rui Costa, de Deen Mikkel Bjerg, de Italiaan Davide Formolo, Vegard Stake Laengen uit Noorwegen en de Amerikaan Brandon McNulty. “Acht rijders. Acht nationaliteiten. Eén team. Eén doel”, aldus Team Emirates

EF Education-Nippo presenteert als laatste renners voor Tour Als laatste van de 23 deelnemende ploegen heeft EF Education-Nippo de selectie voor de 108e editie van de Tour de France gepresenteerd. De Colombiaanse klimmer Rigoberto Urán is de kopman van de Amerikaanse ploeg. De 34-jarige Urán eindigde in 2017 als tweede in de Tour, achter Chris Froome. ,,We hebben een heel goede ploeg en zoals altijd ga ik mijn best doen”, zei de Colombiaan, die aan zijn achtste Tour begint. Vorig jaar eindigde hij als achtste in het klassement. Urán krijgt hulp van landgenoot Sergio Higuita, de Denen Michael Valgren en Magnus Cort, Stefan Bissegger uit Zwitserland, de Portugees Ruben Guerreiro, de Amerikaan Neilson Powless en Jonas Rutsch uit Duitsland, die net als Bissegger debuteert in een grote ronde. De Tour begint zaterdag in Brest met een etappe over bijna 200 kilometer naar Landarneau.