Mollema grijpt weer naast ritzege na schitterend duel met King

Door Victor-Jan Vanparijs



De slotklim van vandaag, de Alto de la Covatilla, wekte een dubbel gevoel op bij Bauke Mollema: in 2011 werd hij er tweede na Daniel Martin, maar de Nederlander veroverde er wel de rode trui. De Groninger is al uitgeteld voor het klassement en ging vandaag resoluut voor de ritzege en koos al vroeg voor de aanval. Samen met onder meer Tom Leezer en bergkoning Luis Angel Maté verzamelde hij een voorsprong van maximaal tien minuten.



Mollema probeerde de nodige bergpunten te sprokkelen maar moest steeds zijn meerdere erkennen in de Spaanse bergkoning, die weer goede zaken deed in de strijd om de bergtrui. Na de voorlaatste beklimming van de dag, de Peña Negra, volgde een lange tocht door de vallei richting skioord La Covatilla. Groupama-FDJ, het team van leider Rudy Molard, liet de teugels even vieren waardoor Ben King een hele poos virtueel in de rode leiderstrui reed.



De kopgroep besloot in de vallei op het gaspedaal te gaan staan, met een mogelijke ritzege in het achterhoofd. De troepen van FDJ waren snel opgebruikt. Antoine Duchesne, ploegmaat van Molard, smeekte Movistar om over te nemen, maar de grijns van Daniele Bennati was veelbetekenend. Het werd de laatste dag van Molard in het rood.



Op dertig kilometer van de aankomst opende Thomas De Gendt de debatten. Mollema volgde goed, maar na een nieuwe prik van Ben King moest de Nederlander een gaatje laten.



Dat gaatje werd al snel een gat van anderhalve minuut, maar Mollema had een plan. Met nog acht kilometer voor de boeg opende de Groninger de jacht op King. De laatste kilometers werden een schitterend man-tegen-manduel, waarin Mollema tot op 20 seconden van King kwam. Uiteindelijk trok de Nederlander toch aan het kortste eind, en zo werd hij net als in 2011 tweede in het Spaanse skioord. Toen was het Daniel Martin, maar vandaag was Ben King de verdiende winnaar. Zo greep Bau net als woensdag net naast de ritoverwinning. Hij bolde op 48 tellen van King over de streep.



Rudy Molard kon de grote tenoren niet volgen op de slotklim en is zijn rode leiderstrui kwijt. Simon Yates is de nieuwe leider. Hij houdt slechts een seconde over op Alejandro Valverde. Wilco Kelderman werd zesde en staat nu veertiende in het algemeen klassement. Steven Kruijswijk werd dertiende en staat nu negende, op 43 tellen van leider Yates.



Morgen staat er een rustdag op het programma.



Geen toeval

De 29-jarige King pakte al zijn tweede ritzege deze Vuelta. Dinsdag was de Amerikaan ook al de sterkste op de Sierra de la Alfaguara ,,Ik heb in ieder geval laten zien dat mijn eerdere ritwinst geen toeval was. Dit was de zwaarste inspanning die ik ooit heb geleverd'', sprak King na afloop.



Wilco Kelderman bewees weer dat hij meer dan in orde is. De Nederlander viel op de slotklim aan en kwam samen met López en Quintana over de streep. ,,Ik viel aan en wilde tijd goedmaken, maar de anderen wilden niet overnemen. Ik ga met lekker gevoel de rustdag in'', aldus Kelderman.