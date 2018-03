Mollema na fraaie zege: Het kan verkeren

,,Mijn bloedwaarden waren niet goed en ik voelde me moe. Ik wist tijdens Parijs-Nice dat er iets niet goed zat bij mij. Ik had de goede benen niet en kon daardoor ook niet lekker trainen. Maandagavond hebben we besloten om toch hier van start te gaan. Ik wist niet hoe mijn lichaam zou reageren. Ook had ik geen idee hoe mijn vorm zou zijn. Ik ben zeker na mijn ritzege nu heel blij dat ik voor deelname aan deze koers heb gekozen. Het is raar hoe de dingen in één week kunnen veranderen.''



Mollema staat in het klassement tweede, op 7 seconden van de leider. Zaterdag wacht een vlakke etappe, zondag is de afsluitende tijdrit met een steil klimmetje. ,,Dan valt waarschijnlijk de beslissing'', aldus Mollema.