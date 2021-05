Mollema over slotklim Monte Zoncolan: ‘Benen waren niet goed genoeg’

,,Het was een heel snelle dag, zelfs sneller dan verwacht”, keek Mollema terug. ,,We hadden een goede vlucht en ik had ploeggenoot Jacopo Mosca mee in de vlucht. Die heeft heel veel werk gedaan om het verschil te maken, want in het begin wilden ze ons niet laten gaan en later reed Astana hard achter ons in het peloton. We wisten dat we aan de voet van de laatste klim meer dan 5 minuten moesten hebben om als eerste boven te komen.”