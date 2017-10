Mollema tweede achter Wellens, Kelderman naar ziekenhuis

El Ahmadi: Misschien kunnen we duel al vroeg beslissen

8:15 Ajacied Matthijs de Ligt (18) speelde nog nooit tegen Feyenoord in de Kuip. Terwijl in Rotterdam Karim El Ahmadi (32) de man is met de meeste Klassiekers. De twee over de strijd van vanmiddag. Deel 1: Karim El Ahmadi.