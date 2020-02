Monfils komt met titel op zak naar Rotterdam

Thijsje Oenema genas van kanker: ‘Ik begrijp nog steeds niet hoe ik het heb gered’

12:00 Thijsje Oenema (31) leeft een nieuw leven. Sinds ze genas van kanker, moest ze zichzelf opnieuw ontdekken. Maar intussen is ze nog altijd de nationaal recordhouder op de 500 meter. De vraag is voor hoelang nog, met de WK afstanden in Salt Lake City in aantocht.