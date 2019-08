Monfils trekt zich terug, Nadal naar finale in Montréal

Monfils versloeg de Spanjaard Bautista Agut met 6-4, 3-6, 7-6 (2) en leek zich op te kunnen maken voor een spannende partij tegen Nadal. In de wedstrijd tegen Bautista Agut was de Franse tennisser echter door zijn enkel gegaan. Daar had hij zaterdag nog zoveel last van, dat hij niet kon spelen. De coach van Monfils, Liam Smith, stuurde er uiteindelijk op aan om niet te spelen. ,,Hij weet dat ik voor deze wedstrijden leef", aldus de tennisser in gesprek met de ATP. ,,Maar hij zei: niet deze keer."

Nadal neemt het in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev, die zijn landgenoot Karen Chatsjanov met 6-1 7-6 (6) de baas was. Voor Medvedev, de nummer 9 van de wereld, wordt het zijn eerste eindstrijd op een masterstoernooi.



Medvedev heeft deze week nog geen set verloren. ,,Ik speel erg goed op dit moment", zei de 23-jarige Rus. ,,Als ik op deze manier speel, gaat het niet makkelijk worden voor Rafa. Het gaat een strijd worden. Hopelijk kan ik 'm eruit trekken."



Medvedev is de eerste Rus in de finale in Canada sinds Marat Safin in 2000.