Monfort (36) verruilt de fiets voor de ploegleidersauto

Monfort gaf aan dat na de Tour de France het idee om te stoppen ook al aanwezig was. ,,Uiteindelijk duurde het maar twee dagen om de knoop door te hakken, maar vooraf had ik er echter al langer over nagedacht.” De Belg pakte vijf overwinningen bij de profs. Hij werd in 2009 Belgische kampioen tijdrijden. Monfort reed twintig grote rondes. Hij eindigde in de Ronde van Spanje van 2011 als zesde.