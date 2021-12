Mooi eerbetoon: Formule 1-teams rijden in Djedda met Frank Williams op hun auto's

Olympisch kampioen Badloe grijpt naast mondiale onderschei­ding

Kiran Badloe heeft naast een mondiale onderscheiding van de internationale zeilbond World Sailing gegrepen. De Australiër Tom Slingsby werd voor de tweede keer in zijn carrière tot wereldzeiler van het jaar uitgeroepen. De olympisch kampioen van 2012 en negenvoudig wereldkampioen maakt tegenwoordig furore in onder meer de Moth-klasse waarin hij een klasse apart is.

