Mooi eerbetoon: Formule 1-teams rijden in Jeddah met Frank Williams op hun auto's

Ecclestone over Verstappen vs Hamilton: ‘Het is een gevecht waar we acht jaar op hebben gewacht’

Lewis Hamilton is geen groter autocoureur dan Michael Schumacher, ook niet als de Brit zich volgende week in Abu Dhabi ten koste van Max Verstappen verzekert van zijn achtste wereldtitel. Dat is de mening van Bernie Ecclestone, de inmiddels 91-jarige oud-topman van de Formule 1, die een interview aan het Duitse RTL gaf.

2 december