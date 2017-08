'Mooi verjaardagscadeau' voor Rojer in Winston-Salem

Rojer en Tecau vierden hun vijftiende ATP-titel op de ATP Tour, de derde van dit jaar. Ze toonden in Winston-Salem aan in vorm te zijn voor de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Het als tweede geplaatste koppel bleef op het Amerikaanse hardcourt zonder setverlies en stond bovendien slechts negentien games af.



,,Dit is een mooi verjaardagscadeau'', zei Rojer. ,,Ook een nederlaag had deze dag niet kunnen verpesten voor mij, maar winst maakt het uiteraard wel nog mooier.''