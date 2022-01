Mopperende Daniil Medvedev ‘zit er helemaal doorheen’ en denkt na over deelname in Rotterdam

Mopperend over publiek Australian Open

Medvedev mopperde na zijn verloren finale op de Australian Open nadrukkelijk op het publiek, dat de Rus veelvuldig uitjouwde. ,,Het is teleurstellend en respectloos”, meende de 25-jarige Rus, die wel met de nederlaag kon leven. ,,Als we het over tennis hebben, ben ik niet zo teleurgesteld. Het was een gigantische wedstrijd. Zeker, er waren een paar kleine punten, kleine details die ik beter had kunnen doen als ik had willen winnen. Maar dat is tennis, dat is het leven. Rafa speelde onwerkelijk, hij verhoogde zijn niveau”, zei de Rus.



Over de toeschouwers was hij minder te spreken. ,,Iedereen wil dat de jongere generatie ervoor gaat en het overneemt van de oude garde. Er is veel over gesproken, kan ik me herinneren, en ik was zeer gemotiveerd en erop gebrand echt mijn best te doen om het de topspelers moeilijk te maken. Maar ik denk dat het leugens waren, want telkens als ik de baan opstap voor een wedstrijd tegen een van de grote namen, zijn er maar weinig mensen die willen dat ik win”, aldus de Rus.