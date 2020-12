Mopperende Durrant haalt nog niet zijn niveau, maar bereikt wel derde ronde

Aan zijn frustratie bij het verlaten van het podium was niet af te lezen dat Durrant zojuist zijn zesde leg op rij had gewonnen voor een 2-0 voorsprong in sets. Sinds zijn coronabesmetting enkele maanden geleden is Duzza niet meer de oude en ook vanavond liet zijn spel met name scorend flink te wensen over. Daarbij had de tweevoudig Lakeside-kampioen nog het geluk dat zijn Braziliaanse tegenstander ook niet het niveau van 24 uur eerde haalde. Toen versloeg ‘Braziliant’ veteraan Steve Beaton met 3-0 in sets, vanavond kwam hij niet verder dan een gemiddelde van 79,63.



Wat er bij Durrant scorend ontbrak, maakte hij goed met uitstekend werk op de dubbels. Hij was ruim 64% op zijn dubbels en ontdeed zich zo toch in ‘straight sets’ van Portela. In de derde ronde treft hij mogelijk tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis.



Aan het begin van de avond was Max Hopp al een maatje te groot gebleken voor Gordon Mathers, waarna ook ‘rising star’ Callan Rydz afrekende met zijn Australische tegenstander James Bailey. In de laatste eersterondepartij van de sessie kon Lisa Ashton vervolgens niet in de voetsporen treden van Fallon Sherrock. The Lancashire Rose moest na vijf sets dan toch haar meerdere erkennen in landgenoot Adam Hunt.