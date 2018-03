Morgen marathon op natuurijs in Noordlaren

,,It gait deur!!!!!!!'', meldt De Hondsrug, de ijsvereniging van Noordlaren op Twitter. Het kwam nog niet eerder voor dat in de maand maart marathons op natuurijs plaatsvonden. De vrouwen beginnen vrijdag om 10.00 uur aan een marathon over zestig ronden. De mannen starten een uur later en leggen honderd ronden af.



Simon Schouten schreef woensdag in Haaksbergen de eerste marathon op natuurijs van dit jaar op zijn naam. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Manon Kamminga. In Arnhem is donderdag vanaf 19.00 uur de tweede marathon.