Mørkøv mag na dag quarantaine starten op WK baanwielrennen

Volgens de UCI verkeert de betrokken renner - de wielerbond noemt Mørkøv in een communiqué niet bij naam - in blakende gezondheid en is gegarandeerd dat hij niet in contact is geweest met de twee Italianen bij wie het virus was aangetroffen. “De UCI en het organisatecomité van de WK hebben daarom geconcludeerd dat deze persoon geen risico vormt voor de gezondheid van anderen”, aldus de bond. Mørkøv, die donderdag de wielerpiste al had bezocht, komt zondag uit op de koppelkoers.