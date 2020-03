Motivatie bij Kruijswijk ver te zoeken: ‘De Tour? Ik mag niet eens buiten fietsen’

Door Arjan Schouten



Hij mag de deur niet meer uit in Monaco. Zijn laatste fietstraining in de buitenlucht was op 17 maart. Een ritje van 145 kilometer met 3450 hoogtemeters. Naar het noorden, de uitlopers van de Alpen in. En terug via Menton, langs de Middellandse Zee. Sindsdien traint Steven Kruijswijk vanwege de lockdown binnen op fitnessplatform Zwift. Virtuele ritjes, op het fantasie-eiland Watopia, zonder daadwerkelijk een meter vooruit te komen.



,,Maar hoe lang hou je dat vol?’’, vraagt hij zich steeds meer af. ,,Ik ben er nooit een fan van geweest. Fietsen begint voor mij echt buiten. Op de weg. Binnen fietsen is een noodoplossing.’’